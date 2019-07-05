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BMW показала пикап на базе X7

Компания BMW представила пикап, построенный на базе кроссовера X7 — новинка создана для мотослета BMW Motorrad Days.

За основу был взят предсерийный BMW X7 xDrive40i, который после заводских тестов планировалось утилизировать. Автомобиль передали студентам фирменной программы немецкого автопроизводителя, которые за 10 месяцев совместно с инженерами BMW превратили кроссовер в пикап.

Машина с 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом получила регулируемую пневмоподвеску. Масса кроссовера уменьшена на 200 кг за счет нового кузова — заднюю часть заменили грузовой платформой, а часть элементов сделана из армированного карбоном пластика.

Пикап, окрашенный в цвет Tanzanite Blue, рассчитан на пятерых пассажиров и имеет дополнительный грузовой отсек, который увеличил длину кузова на 10 см. Внутренняя поверхность платформы отделана тиковым деревом и оснащена напечатанными на 3D-принтере крепежными элементами.

В рамках BMW Motorrad Days пикап будет выставлен вместе с мотоциклом BMW F 850 GS, установленным на грузовой платформе.

Напомним, премьера нового кроссовера BMW X7 состоялась в октябре 2018 года.

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