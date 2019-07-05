BMW показала пикап на базе X7

BMW X7 Pickup. Фото: BMW

BMW X7 Pickup и BMW F 850 GS. Фото: BMW

За основу был взят предсерийный BMW X7 xDrive40i, который после заводских тестов планировалось утилизировать. Автомобиль передали студентам фирменной программы немецкого автопроизводителя, которые за 10 месяцев совместно с инженерами BMW превратили кроссовер в пикап.

Машина с 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом получила регулируемую пневмоподвеску. Масса кроссовера уменьшена на 200 кг за счет нового кузова — заднюю часть заменили грузовой платформой, а часть элементов сделана из армированного карбоном пластика.

Пикап, окрашенный в цвет Tanzanite Blue, рассчитан на пятерых пассажиров и имеет дополнительный грузовой отсек, который увеличил длину кузова на 10 см. Внутренняя поверхность платформы отделана тиковым деревом и оснащена напечатанными на 3D-принтере крепежными элементами.

В рамках BMW Motorrad Days пикап будет выставлен вместе с мотоциклом BMW F 850 GS, установленным на грузовой платформе.

Напомним, премьера нового кроссовера BMW X7 состоялась в октябре 2018 года.