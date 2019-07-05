ФСБ задержала помощника полпреда УрФО Александра Воробьева

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева по подозрению в госизмене, сообщает телеграм-канал «Baza».

Сейчас в суде рассматривается ходатайство следствия об аресте задержанного. Подозреваемый находится в клетке суда в маске (на фото).

На официальном сайте ведомства говорится о задержании в рамках уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) гражданина РФ Александра Воробьева. Если дело дойдет до суда, ему грозит до 20 лет колонии.

С 2010 по 2017 года Александр Воробьев занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области,когда губернатором там был Николай Цуканов. В 2017 году его назначили федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года занимал должность главы аппарата помощника президента России Николая Цуканова, назначенного полпредом в УрФО. В июле 2018 года господина Воробьева назначили помощником полпреда президента в УрФО.