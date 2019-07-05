Fitness House закрыл клуб на Васильевском острове

В Петербурге закрылся клуб сети Fitness House, расположенный на набережной Макарова. Как сообщает РБК, закрытие клуба не планировалось.

Собственник и основатель Fitness House Алексей Фурсов пояснил, что закрытие объекта не было запланировано и связано с инициативой владельца помещения. Договор аренды со спортивным клубом на площади в Институте химии силикатов, действовавший как бессрочный, прекращен.

Добавим, что за последние полгода сеть Fitness House закрыла два клуба — в Выборгском и Фрунзенском районах города.