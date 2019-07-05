Суд отказал юристу Александру Лебедеву в признании незаконной схемы избирательных округов в Ленинском районе

Ленинский райсуд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства юриста Александра Лебедева, который требовал признать незаконным решение территориальной избирательной комиссии Ленинского района «О схеме одномандатных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского района Челябинска первого созыва и ее географических изображений». Об этом сообщают в пресс-службе регионального избиркома.

По мнению Александра Лебедева, подавшего иск, схема избирательных округов в Ленинском районе является незаконной, поскольку они значительно отличаются по численности проживающих в них избирателей, а по закону разница не должна превышать 10%.