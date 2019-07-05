Пензенская области получила в рамках проекта «Экология» 39,77 млн рублей

В рамках национального проекта «Экология» в Пензенскую область поступила лесохозяйственная техника. Речь идет о пяти лесных плугах, культиваторе, 37 мечей Колесова, уточняет региональное правительство.

Она была передана подведомственным учреждениям минлесхоза (Никольский и Юрсовский лесхоз, Лесопожарный центр). Покупка этого оборудования стала возможной в результате экономии денежных средств путем госзакупок другого лесохозяйственного оборудования.

В этом году федеральный центр выделил региону в рамках проекта «Экология» 39,77 млн руб.

Иван Сергеев