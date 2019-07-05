Основатель «Промобота» опроверг намерение продать компанию

Председатель совета директоров и один из основателей ООО «Промобот» Алексей Южаков опроверг сведения о том, что компания ведет переговоры о продаже долей с бизнесменом Андреем Кузяевым. «Не знаю, откуда появилась эта информация. Никаких оснований для этого нет», — отметил господин Южаков.

В окружении господина Кузяева эти слухи комментировать отказались.

Ранее телеграмм-канал «Неполитов» сообщил, что господин Кузяев находится в финальной стадии переговоров о покупке компании «Промобот». Следом такие же данные опубликовали СМИ из холдинга «Местное время».

Пермский предприниматель владеет пермским инвестхолдингом «ПФПГ», а также телекоммуникационным оператором «Эр-Телеком».

29% ООО «Промобот» контролирует ООО «ФРИИ Инвест» (учредитель - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Остальной пакет распылен среди основателей компании – Алексея Южакова, Григория Бубнова, Евгения Плужника, Игоря Еремеева, Олега Кивокурцева, Максима Утева и Максима Чугунова. Компания производит автономных сервисных роботов. ФРИИ в 2016 году инвестировал в «Промобот» 150 млн руб.