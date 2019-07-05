Экс-главе Оренбурга продлили срок домашнего ареста

В четверг, 4 июля, Ленинский районный суд Оренбурга принял решение о продлении домашнего ареста экс-главе города Евгению Арапову. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Продление ареста бывшему главе Оренбурга до 8 августа потребуется следствию для допроса, предъявления обвинения и составления обвинительного заключения. Экс-градоначальник не стал возражать, попросив смягчить запреты и выходить за пределы земельного участка в радиусе 1 км.

Евгений Арапов был помещен под стражу в середине августа 2018 года, неоднократно подавая прошения об изменении меры пресечения. В октябре 2018 года с чиновника были сняты полномочия руководителя Оренбурга. В январе 2019 года экс-глава города переведен под домашний арест.

Ранее против экс-градоначальника было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Евгению Арапову предназначались 400 тыс. руб. из взятки в 600 тыс. руб., которую его заместитель получил от директора ООО «Статус» за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города.

Анастасия Юдина