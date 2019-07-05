Имущество краснодарской компании «Энекс» продано за 3% от начальной цены

Московская фирма «Дженерал консалтинг» приобрела с торгов имущественный комплекс ОАО «Энекс», сообщает Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Активы банкрота были оценены в 1,1 млрд. руб., после серии снижений цены имущество было выставлено за 3% от начальной стоимости, что составило 64 млн руб.

По данным ЕФРСБ, на продажу единым лотом были выставлены здания и земельные участки в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской и Волгоградской областях. Кроме того, в состав лота вошли оборудование, автотранспорт, специализированная техника, торговые знаки, принадлежавшие ОАО «Энекс». Инжиниринговая компания «Энекс» занималась возведением промышленных объектов, выручка в 2015 году составила 8,8 млрд руб. Проблемы компании начались в проекте строительства Южноуральского транспортно-логистического комплекса в Челябинской области, где заказчик остался должен «Энексу» крупную сумму. В январе 2018 года ОАО «Энекс» было признано банкротом.

Анна Перова, Краснодар