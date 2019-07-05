В Лазаревском районе Сочи полиция изъяла более 700 литров вина

В Лазаревском районе Сочи полицейские изъяли из незаконного оборота более 700 литров вина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, алкоголь был обнаружен в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019». Реализовать его без необходимых документов пытался 27-летний местный житель, в чьем торговом помещении и было найдено вино. Как рассказали в полиции, на него был составлен административный протокол по статье 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях - «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Согласно этой статье сочинцу грозит штраф 100-200 тыс. руб.

Михаил Лукашов