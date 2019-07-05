Из Москвы в Анапу пустят дополнительный поезд

Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между Москвой и Анапой, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании. На сайте компании говорится, что из-за повышенного спроса на поездки в направлении Черноморского побережья этим летом АО «ФПК» в дополнение к действующему графику назначил двухэтажный поезд №27/28 Москва – Анапа. «Поезд №28 будет отправляться от Казанского вокзала в 23:50, на вокзал Анапы будет прибывать в 4:50. Время в пути составит 29 часов 30 минут. Минимальная стоимость билетов на этот поезд составит 2,5 тыс. руб. Поезд будет ходить ежедневно в течение летних месяцев.

Елена Рыжкова