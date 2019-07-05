Инновации от технопарка

В рамках промышленного международного форума его гостям можно будет ознакомиться как с достижениями резидентов регионального инновационного центра, так и с уникальными компетенциями самого технопарка.



Возможностей масса

Во-первых, 8 и 10 июля на стенде Свердловской области пройдут Hi Tech Road Show с участием генерального директора технопарка Марата Нуриева и резидентов с самыми интересными и перспективными разработками. Для желающих углубить познания об инновационном центре организованы технотуры на «домашнюю площадку», где гости смогут получить больше информации о задачах, решаемых Инжиниринговым центром технопарка, увидеть воочию большее количество уникальных инновационных разработок компаний-резидентов.

Кроме этого, разработки резидентов технопарка можно будет увидеть и «потрогать» на стендах Минпромторга России и Свердловской области. В основном эти проекты связаны со сферой информационных технологий, а применяются в строительной сфере, системе обеспечения безопасности дорожного движения, приборостроении, а есть разработки более фундаментальной направленности, к примеру, в металлургии и создании беспилотных летающих систем.

Также в рамках «Иннопрома» создано много возможностей для делового общения: к примеру, Биржа контактов, в работе которой примут участие представители 17 компаний-резидентов технопарка высоких технологий, а в зоне консультаций можно будет получить информацию о стандартизации и сертификации в наноиндустрии, а также получить поддержку для своего проекта в технопарке высоких технологий и «Сколково».

Инновации будут пронизывать все пространство «Иннопрома». Уверены, региональный инновационный центр займет достойное место среди компаний и организаций, работающих на будущее страны.