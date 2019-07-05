Рейс авиакомпании «Ямал» Салехард—Тюмень задержали на восемь часов

Самолет Airbus 320 авиакомпании «Ямал», выполняющий рейс Салехард—Тюмень, задержан на восемь часов из-за отказа стартера при запуске самолета. Новый стартер доставят в Салехард из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сегодня в Салехарде специалистам авиакомпании пришлось задержать самолет с вылетом на 10:10 (8:10 по мск) до Тюмени <…> Вылет самолета назначен в 18:30 (16:30 по мск)»,— сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания «Ямал» является лидирующим перевозчиком в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Сейчас в парке авиакомпании 15 самолетов SSJ 100, а также Airbus A320-200, Airbus А321 и Canadair CL-600.