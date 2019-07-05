В Миассе вынесли приговор по делу о хищении 109 млн рублей средств дольщиков

Миасский городской суд вынес обвинительный приговор гендиректору ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», который похитил более 109 млн руб. средств дольщиков. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что гендиректор миасского ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» с 2013 по 2016 год привлек средства 100 дольщиков на общую сумму 145 млн руб. для возведения многоквартирного дома в Центральном районе города. 109 млн руб. из этих денег застройщик похитил. Из-за этого он не смог достроить объект и передать квартиры дольщикам. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).