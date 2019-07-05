В Ростове адвоката подозревают в заведомо ложном доносе

В отношении адвоката Адвокатской палаты Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, адвокат не являлась на следственные и процессуальные действия по делу своего подзащитного, из-за чего мероприятия были сорваны. Следователь лично прибыл к месту нахождения адвоката, чтобы вручить ей график процессуальных действий. Но адвокат проигнорировала предложение следователя принять уведомление и скрылась на автомобиле. Впоследствии она заявила, что следователь во время вручения уведомления повредил ее автомобиль.

«Доследственной проверкой установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении адвоката и принадлежащего ей имущества следователь не совершал, а заявление адвоката о преступлении носит ложный характер»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина