Глава Оренбуржья поручил закрыть предприятие, загрязняющее воздух

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил закрыть предприятие, по вине которого в Переволоцком районе произошел выброс вредных веществ. Об этом сообщает областное правительство.

По предварительным данным, предприятие занимается переработкой и утилизацией отходов нефтедобычи.

«Я посетил ряд промышленных объектов – предполагаемых источников экологического ущерба. Мы, как мне показалось, нашли точки соприкосновения с предприятиями, которые потенциально могут нести экологическую угрозу. Договорились с собственниками и руководителями предприятий о шагах, которые можно и должно предпринять. Но ближе к ночи у нас появилось более 100 жалоб от жителей на качество атмосферного воздуха. Я экстренно отправил обратно в Переволоцкий всех представителей структур – как федеральных, так и региональных. Мы нашли источник выброса, и виновным это не сойдет с рук»,— заявил Денис Паслер.

И. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константину Костюченко поручено до конца недели завершить юридические процедуры и подать в суд иск с требованием закрыть предприятие. Главе Переволоцкого района Николаю Сорокину поручено расторгнуть с нарушителями правовые отношения, лишив их возможно вести деятельность в муниципалитете.

По данным трех лабораторий экологического мониторинга, вчера в пробах атмосферного воздуха в районе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в 4,9 раза.

Ани Айвазян