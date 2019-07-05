05 июля, пятница
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ограничено движение на дублере проспекта Ленина в Самаре

Движение транспорта по проезжей части дублера пр. Ленина в Самаре ограничено в пятницу. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничение будет введено на участке от ул. Челюскинцев до пр. Ленина. Причиной этой меры станут «мероприятия патриотической направленности», отмечают в администрации.

Движение будет закрыто в пятницу с 09:00 до 21:00 (MSK+1). Ограничения не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также транспорта с пропусками ОГИБДД УМВД по Самаре и общественного транспорта.

Георгий Портнов


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