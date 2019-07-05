Недочеты на «Новокрестовской» и «Беговой» пообещали устранить в декабре

Все дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» (протечки, отвалившаяся в вестибюле плитка, неработающие траволаторы и т.д.), пообещали устранить до декабря 2019 года. При этом, вполне возможно, станции удастся привести в порядок и раньше, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как пояснили в КРТИ, в настоящий момент ОАО «Метрострой» в рамках выполнения гарантийных обязательств устраняет дефекты. В частности, выясняется причина протечек, а также ремонтируются траволаторы.

Напомним, ранее на «Новокрестовской» и «Беговой» было обнаружено более тысячи дефектов. Работы по их устранению были оценены в 3 млрд рублей.