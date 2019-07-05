Горсовет Уфы назначил слушания по проекту планировки «Квартала мира»

Депутаты горсовета Уфы в среду на внеочередном заседании, о котором не были оповещены представители СМИ, назначили общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой в микрорайоне Черниковка. По данным “Ъ-Уфа“, постановление о созыве горсовета его председатель Валерий Трофимов подписал в день мероприятия.

Проекты были разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление №1 “ПСК-6”», которое строит в квартале ЖК «Квартал мира». Компания входит в группу ПСК-6, принадлежащую депутату горсовета Андрею Носкову и его деловому партнеру, депутату Курултая Олегу Филиппову.

Согласно решению депутатов, слушания должны пройти с 8 июля по 29 августа.

В конце июня на очередном заседании горсовета депутаты уже рассматривали проект решения о назначении общественных обсуждений, но вице-мэр Уфы Алина Сулейманова раскритиковала предложения застройщика. Она заявила депутатам, что в проекте планировки не предусмотрена реконструкция переполненной местной школы. Принять решение депутаты тогда не смогли. За назначение слушаний выступили 11 человек, против — восемь, один воздержался и один не голосовал. Согласно регламенту совета его решения принимаются не менее чем 18 голосами.

Андрей Носков тогда заявил, что подаст на госпожу Сулейманову в суд.

ПСК-6 получила права на развитие квартала на торгах мэрии в 2012 году. Площадь территории — около 14 га. Компания планирует построить здесь дома на 11-27 этажей с жилой площадью 69 тыс. кв. м вместо снесенных аварийных домов площадью 2 тыс. кв. м. В первый раз проекты планировки и межевания застройщик согласовал в Главархитектуре в 2013 году, но позже пересмотрел проект, и потребовалось повторное согласование.

Олег Вахитов