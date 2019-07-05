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В Ростовской области сгорело 220 гектаров полей

На полях Ростовской области за последнее время произошло пять пожаров, огнем уничтожено 220 га сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Сейчас пожарную обстановку на территории области характеризуют как наиболее неблагоприятную. Как сказано в сообщении, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и неисправность уборочной техники. В частности, в Пролетарском районе из-за неисправной техники возник пожар, который уничтожил 55 га пшеницы. В Сальском районе от выброшенного окурка огнем уничтожена пшеница на площади 10 га.

Напомним, с 29 апреля до 15 октября 2019 года в Ростовской области действует особый противопожарный режим: на территории региона запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву.

Кристина Федичкина


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