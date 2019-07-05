В январе 2020 года Росавтодор объявит сроки строительства трассы Джубга-Сочи

Разработка проекта новой трассы Джубга-Сочи проходит с участием РЖД, авиаторов и морского транспорта, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Сроки строительства станут известны в январе следующего года. «Мы сейчас занимаемся проработкой транспортных маршрутов. То есть мы смотрим весь Краснодарский край, Адыгею для того, чтобы увязать новые направления движения. В конце 2019 года мы докладываем в правительство РФ о своих решениях, в январе я скажу по срокам реализации», - заявил господин Петушенко.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, существующая дорога от Джубги до Сочи серьезно перегружена, летом пробки растягиваются на километры, в районе города Туапсе на магистраль периодически сходят сели. Проект строительства трассы был оценен в 1,6 трлн рублей. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее сообщил, что строительство трассы отложено на неопределенный срок.

Елена Рыжкова