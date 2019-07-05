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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Дмитрий Петухов возглавил Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области

Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства возглавил Дмитрий Петухов, сообщила пресс-служба региональной администрации. До назначения господин Петухов работал в банковской сфере.

Дмитрий Петухов родился в 1979 году. Высшее образование получил в Орловском государственном университете. Кандидат экономических наук. В банковской сфере работает более пятнадцати лет. С 2017 года занимал пост территориального менеджера по работе с партнёрами управления продаж малому бизнесу в орловском отделении Сбербанка.

Ирина Лобанова


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