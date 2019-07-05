Художник-каллиграф Покрас Лампас распишет площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia, который пройдет в городе с 5 по 7 июля. Об этом художник сообщил сегодня на пресс-конференции. В его планах разместить на площади супрематический крест.

«Форма площади формируется крестом. Если увеличить контраст всех линий, то мы сводим это все к четкой композиции цвета и формы. Расписан он будет одним из обрывков манифеста Малевича. Я уверен что работа станет значимым объектом для Урала и для России»,— заявил Покрас Лампас. Он уверен, что идея «вяжется с Казимиром Малевичем» и столетием с года создания «Черного квадрата».

Фестиваль Stenograffia проходит в Екатеринбурге в десятый раз. За время его существования было выполнено более 500 работ. Фестиваль проходит при поддержке горадминистрации, программы социальных инвестиций «Родные города» и компании «Газпром Нефть». В этом году ожидается создание порядка 25 работ. Среди авторов — испанский художник Ampparito, художник из Лондона Fanakapan, испанец Zesar и местная команда Hot Singles in Your Area.

Анна Лапина