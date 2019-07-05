Управляющая компания ЗСД получила 5 млрд рублей убытка в 2018 году

Компания АО «ЗСД», управляющая одноименной платной магистралью и на 100% принадлежащая Смольному, по итогам 2018 года получила чистый убыток в размере 5 млрд рублей. Выручка компании за прошлый год составила 147,7 млн руб. Об этом говорится в годовом отчете АО «ЗСД», сообщает АБН.

Покрыть убытки компания намерена после 2020 года по мере выхода проекта ЗСД на окупаемость. Выручка от взимания платы за проезд по автотрассе должна выйти на уровень, превышающий гарантированную городом сумму, что по условиям соглашения о ГЧП позволит перераспределять часть этих доходов в пользу АО «ЗСД».

Напомним, что гарантированная доходность ЗСД составляет 9,6 млрд руб. Если ООО «Магистраль Северной столицы» (эксплуатирует ЗСД) по итогам года получает меньшую сумму, то разницу доплачивает город. В этом году размер выплаты должен составить 3,7 млрд руб.