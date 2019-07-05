В Тюменской области мужчины подожгли своего односельчанина

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью) в отношении 28-летнего жителя Вагайского района и 31-летнего жителя Тюмени, которые, 4 июля, в ходе ссоры подожгли своего знакомого в селе Ашлык.

Следователи считают, что обвиняемые, будучи нетрезвыми, пришли домой к своему знакомому, чтобы «вызвать его на разговор» по поводу того, что тот якобы когда-то украл у одного из них камеру от болотохода (вездеход, специально предназначенный для преодоления заболоченных участков — “Ъ-Урал”). Придя к частному дому, где до этого выпивали обвиняемые, 31-летний мужчина облил потерпевшего бензином из пятилитровой канистры. Второй достал зажигалку и поджег его. Хозяин дома и прохожий, ставшие свидетелями произошедшего, начали тушить пострадавшего.

Сейчас мужчина находится в больнице. Он получил 70% ожогов тела. В ближайшее время обвиняемым изберут меру пресечения, сообщили в СКР.

Мария Деменева