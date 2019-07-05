«Радиорубка» на НАШЕм Радио

5 августа 2019 года на пермской радиостанции НАШЕ Радио стартует новый проект – курс подготовки диджеев «Радиорубка». Организатор проекта – директор НАШЕго Радио Наталья Пуртова – рассказывает о проекте в деталях.

– Наталья, кто может обучаться на курсе?

– Мы ждем ребят от 12 до 16 лет, у которых есть интерес к профессии радиоведущего, желание быть услышанными, научиться чему-то новому. Это могут быть как дети, у которых есть некая зажатость, стеснение перед публикой, и тогда мы поможем им раскрепоститься, так и активные дети, которым КПД поможет направить свою энергию в нужное русло.

– Чему конкретно научатся дети?

– Они получат основы профессии диджея и под руководством наставников смогут выйти в эфир. Для этого результата придется потрудиться. Потребуется актерское мастерство, ораторское искусство, навык публичных выступлений, знание радийных жанров, умение собирать материал и грамотно подавать его слушателю. Нужно не только креативно мыслить, но и уметь выражать мысли, доносить свои идеи. Через два месяца занятий дети, конечно, не овладеют этим в совершенстве. Зато у них появится интерес, мотивация развиваться дальше.

– Как будут проходить занятия?

– Ребята будут приходить к нам в офис.

Формы занятий разные: это и мини-лекции, и практические занятия. В каждой группе – не более десяти человек. Последние две недели обучения будут проходить в режиме реалити, в ходе которого каждый ребенок создаст свой эфирный продукт.

– Кто преподает на курсе?

– Кураторами выступят известные люди, асы своего дела: диджеи НАШЕго Радио – Андрей Шмурай и Сергей Двинянинов; Анна Жунева – ТВ- и радиожурналист, автор тематических программ; Наталья Филимонова –заместитель начальника службы ГТРК-Пермь, редактор радио «Маяк», телеведущая. В процессе обучения участвуют и другие педагоги.

– По большому счету, зачем детям этот курс?

– В 18 лет молодому человеку нужно определяться с профессией. До этого возраста ему надо предоставить как можно больше возможностей попробовать себя в разных делах.

Чем больше выбор – тем проще найти себя!

Записаться на курс можно, посетив сайт kpdradiorubka.ru или позвонив по телефону +7 (342) 246-91-71.