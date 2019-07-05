05 июля, пятница
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Начальника участка шахты «Рудная» оштрафовали на 3 млн руб. за коммерческий подкуп

Горнозаводский суд вынес приговор бывшему начальнику участка сторожевой службы АО «Сарановская шахта «Рудная», обвинявшемуся в коммерческом подкупе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что с января 2016 года по март 2018 года обвиняемый незаконно получал от контролеров участка денежные средства за предоставление им дополнительной работы и дополнительного заработка. Всего, таким образом, начальник участка незаконно получил от своих подчиненных более 1,2 млн руб.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей, кроме этого у осужденного конфискованы деньги, полученные в результате совершения преступления.

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