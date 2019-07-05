Власти не будут выплачивать 350 млн рублей компенсации за намывные территории в Воронеже

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в споре между департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области и ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР) за принадлежность намывного участка площадью 28,5 га на берегу воронежского водохранилища полностью отменил решение суда первой инстанции и постановил принять новый судебный акт, следует из картотеки суда. Резолютивная часть суда не опубликована.

Ранее арбитражный суд Воронежской области в полном объеме удовлетворил иск АРР, по которому общество отсудило у властей 357 млн рублей компенсации за намыв земельного участка. Летом 2018 года арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск компании к городской администрации и ДИЗО. Выплачивать компенсацию за намыв участка предстояло именно правительству области, ставшему собственником участков. ДИЗО обжаловал решение арбитража.

В конце марта 2019 года главное следственное управление воронежского главка МВД возбудило уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для него стала возросшая сумма компенсации, запрошенная АРР в суде: еще 30 октября 2017 года АРР напрямую просило ДИЗО компенсировать стоимость намытых участков в размере 70 млн руб. Тогда, не добившись компенсации, АРР обратилось в арбитражный суд, при этом сумма компенсации выросла до 357 млн руб. В АРР новую сумму объяснили результатами экспертного исследования, выполненного ООО «Судэксперт» по заказу компании. Судебная экспертиза при этом не проводилась.

Основатель АРР Николай Алехин рассказал “Ъ-Черноземье”, что компания будет обжаловать постановление апелляционной инстанции. Принятие судом такого решения он оценил как результат «административного давления»: «Четыре раза в ходе разбирательства давались отсрочки на заключение мирового соглашения, но власти на него не шли. При этом ранее суды подтвердили, что компания при намыве понесла расходы».

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «На намыв взглянут по-новому».

Ирина Лобанова, Олег Мухин