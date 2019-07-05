На Кубани план по дорожному нацпроекту выполнили на 30%

В Краснодарском крае план по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен уже на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Работы ведутся в трех агломерациях — Краснодарский, Новороссийской и Сочинской. В Краснодаре ремонт идет на 39 участках, пять улиц уже отремонтированы. В данный момент заканчиваются работы на одном из въездов в станицу Васюринскую — на ул. Железнодорожной.

« В Сочинской агломерации отремонтировано уже 15 объектов, рабочие трудятся еще на 18-ти. В Новороссийской агломерации ремонт также идет активными темпами: из запланированных десяти объектов в работе находятся девять», – уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего, по данным краевой администрации, в рамках реализации нацпроекта будет отремонтировано 238 км дорог местного и регионального значения. На эти цели в 2019 году из федерального, краевого и местных бюджетов будет направлено около 4 млрд руб.

Михаил Лукашов