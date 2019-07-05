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В Оренбуржье стартовал международный молодежный промышленный форум

В четверг, 4 июля, в Оренбургской области состоялась торжественная церемония открытия VIII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В форуме примут участие представители 43 стран. Это молодые инженеры от 20 до 35 лет. «Это событие привлечет к нашему региону позитивное внимание всей страны», – отметил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Оренбуржье впервые стало местом проведения форума.

Анастасия Юдина


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