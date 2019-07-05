В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты за хищение лотерейных билетов

Прокуратура передала в Кировский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 54-летнего экс-руководителя отдела продаж екатеринбургской почты, которую обвиняют в хищении лотерейных билетов, поступавших ей для утилизации. По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, ей вменяют ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

По условиям договора по распространению лотерейных билетов, заключенного «Почтой России», организация должна еженедельно закрывать тираж, предоставляя отчет по результатам его распространения, а также утилизировать нереализованные билеты. Однако обвиняемая использовала непроданные билеты, получая по ним выигрыши.

По версии следствия, с 2017 по 2018 годы женщина присвоила 21,4 тыс. нереализованных билетов стоимостью 100 руб. каждый. «Почте России» причинен ущерб в размере свыше 2,1 млн руб.

Мария Деменева