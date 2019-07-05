«Воронежпресс» признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом завод АО «Воронежпресс им. М. И. Калинина», следует из материалов суда. В отношении компании введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим завода назначена Наталия Миронова.

Следующее заседание назначено на 9 января 2020 года. По адресу воронежской компании располагается промышленная площадка, которая сдается в аренду. Иск о банкротстве завода московское ЗАО «Зодиак» подало 23 мая, причем это уже вторая попытка столичной компании обанкротить «Воронежпресс». Аналогичный иск был подан в 2017 году из-за долга по аренде в 17 млн руб., а свои требования к заводу тогда же предъявило и «ТНС энерго Воронеж». Но в ходе разбирательства «Воронежпресс» согласился погасить долги, производство по делу было прекращено.

По данным Kartoteka.ru, АО «Воронежпресс им. М. И. Калинина» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 2005 года для обработки металлов. Генеральный директор — Виктор Костюченко, единственный владелец — Юрий Свистов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2016 года выручка компании составила 37,68 млн руб., убыток — 8,25 млн руб. ЗАО «Зодиак» зарегистрировано в Москве в январе 2006 года для торговли недвижимостью. Гендиректор и владелец — Раиса Таразанова.

Ирина Лобанова