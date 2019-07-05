В Самаре в отношении замначальника отдела судебных приставов возбудили уголовное дело

В Самаре в отношении заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

«По версии следствия, 4 июля подозреваемый получил от директора коммерческой организации взятку в размере 500 тыс. руб., за прекращение исполнительного производства по взысканию с компании задолженности в размере более 1 млн руб.»,– сказано в сообщении.

Судебный пристав был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей.

Сабрина Самедова