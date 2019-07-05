Под Самарой открылся Грушинский фестиваль

В четверг, 4 июля, под Самарой открылся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. Музыкальное мероприятие продлится до 7 июля.

По традиции в рамках фестиваля выступят известные исполнители, а также победители отборочных испытаний. В этом году действует 14 различных эстрад, на которых выступят более 200 бардов. Организаторы ожидают около 30 тыс. посетителей из России и зарубежья. По данным правительства региона, на фестивальную поляну 4 июля прибыли 5 тыс. человек.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов Грушинский фестиваль посещали от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Последние годы фестиваль проходит со скандалами. Весной текущего года из-за конфликта организаторов музыкальное мероприятие могло не состояться.

Андрей Сазонов