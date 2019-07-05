Таганрогская фирма экспортировала на Украину контрафактную минеральную воду

Таганрогские таможенники перекрыли канал экспорта контрафактной минеральной воды, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. По данным ведомства, всего выявлено более 34 тыс. бутылок контрафактной минеральной воды, возбуждено десять дел об административных правонарушениях по факту незаконного использования наименования места происхождения товара.

Как сказано в сообщении, в таможню обратилось АО «Кавминкурортресурсы» — основной недропользователь на территории Кавказских Минеральных Вод. Компания попросила проверить, перемещают ли недобросовестные производители через границу РФ минеральную воду, на которой незаконно использованы наименования «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17».

Таможенники провели проверку в отношении таганрогской фирмы, которая поставляла воду на Украину с июля 2018 по апрель 2019 года. Было выявлено девять товарных партий минеральной воды «Dr. ESSENT» № 4» и «Dr. ESSENT» № 17» в количестве почти 34 тыс. бутылок. Эксперты признали этикетки схожими с этикетками оригинального товара до степени смешения. Проводится расследование.

Кристина Федичкина