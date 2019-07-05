Плата за капремонт в Башкирии увеличится и будет ежегодно индексироваться

Власти Башкирии намерены ежегодно пересматривать размер минимального взноса за капремонт многоквартирных домов. Это предусмотрено планом мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости республиканской программы капремонта, утвержденным 28 июня, сообщается в документах кабмина.

Размер взноса будет ежегодно индексироваться исходя из уровня инфляции. При этом плату за капремонт планируют увеличить уже в четвертом квартале текущего года путем поправок в постановление от 9 февраля 2014 года №23, которым минимальный размер взноса установлен в размере от 5,2 до 5,8 руб. за 1 кв. м в зависимости от этажности дома.

Планом предусмотрен «текущий средневзвешенный» показатель минимального взноса за капремонт в размере 6,26 руб. за 1 кв. м. К 2022 году, следует из документа, плата должна увеличиться до 7,1 руб. за кв. м.

Ирина Самойлова