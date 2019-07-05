Суд вернул в СИЗО виновника наезда на пешеходов в Екатеринбурге

Свердловский облсуд вернул в СИЗО Владимира Пузырева, сбившего в ноябре прошлого года на улице Фурманова в Екатеринбурге трех человек. Как сообщили в суде, ходатайство об аресте подали следователи и прокуратура.

В конце июня Ленинский райсуд изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий. Владимира Пузырева обвиняют по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Авария произошла утром 14 ноября. Водитель Honda C-RV на улице Фурманова не справился с управлением и выехал на тротуар сбив трех пешеходов — мужчину, женщину и ее двухлетнего ребенка. Все трое были госпитализированы. По версии следствия, действия водителя были умышленными, так как «не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой». Обвиняемый утверждает, что в его действиях не было злого умысла. Также известно, что на момент аварии мужчина из-за неврологического заболевания был пожизненно лишен прав. Пострадавших в аварии выписали из больницы в январе 2019 года.