В Ростове демонтировали 134 незаконных киоска

За первые шесть месяцев 2019 года в Ростове убрали 89 нестационарных торговых объектов и 45 временных объектов, приспособленных под средства торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сказано в сообщении, с конца марта в городе выявили 304 самовольно размещенных киоска, из них демонтировали 20, в том числе 14 объектов на пл. Привокзальная и шесть объектов по ул. Зорге, 37. Кроме того, в мае собственники торговых лавок добровольно убрали 45 самовольных объектов, размещенных в пер. Днепровский, 107–109.

С начала 2019 года на владельцев киосков составлены 75 протоколов об административных правонарушениях.

Кристина Федичкина