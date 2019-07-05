Житель Краснодара осужден на восемь лет за пропаганду терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара Сергею Кучевскому, который признан виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Подсудимому назначено наказание в виде восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 200 тыс. руб.

По данным СКОВС, Сергей Кучевский, разделяя радикальные религиозные взгляды, в апреле 2017 года, находясь в Краснодаре, разместил в одной из социальных сетей текстовый материал, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Суд признал, что злоумышленник имел целью ознакомить с этим текстом широкий круг читателей.

Подсудимый Кучевский виновным себя не признал и пояснил, что в 2012 году принял ислам, радикальными течениями которого не интересовался. По его словам, он не имеет отношения к размещенному в социальной сети экстремистскому тексту.

Анна Перова, Краснодар