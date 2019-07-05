Организатора ярмарки на Центральной площади Ижевска оштрафовали за самовольное размещение павильона

ООО «Выставочный центр "Экспо-Удмуртия"» оштрафовали на 50 тыс. руб. за самовольное размещение торгового павильона на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее власти Ижевска отказали в выдаче разрешения на проведения ярмарки на Центральной площади с 12 по 16 июня. Причина отказа — нарушения порядка организации мероприятия. Кроме того, проведение ярмарки противоречило распоряжению правительства Удмуртии «Об утверждении перечня презентационных мероприятий, проводимых при поддержке правительства в 2019 году». Несмотря на это, ООО «Выставочный центр "Экспо-Удмуртия"» установило торговый павильон.

В дни проведения ярмарки сотрудники ГИБДД фиксировали въезд транспорта со стороны кинотеатра «Россия» и ДК «Металлург», несмотря на наличие запрещающих знаков. Всего было выявлено восемь нарушений — водителей привлекли к ответственности на общую сумму 20 тыс. руб. Кроме того, главное управление ветеринарии Удмуртии провело рейд и обнаружило нарушения в одной из торговых точек ярмарки — были перебиты этикетки с целью «продления» срока годности товара. Всего было изъято и уничтожено 29 кг продукции. Составлен административный протокол.

В настоящее время управление муниципальной милиции вынесло пять постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 70 тыс. руб. В адрес ООО «Выставочный центр "Экспо-Удмуртия"» направлена досудебная претензия о необходимости оплаты незаконного использования муниципальной земли.