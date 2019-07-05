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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Площадку у воронежской оперы реконструируют

В Воронеже начинается реконструкция площадки у театра оперы и балета стоимостью 38,1 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии. Работы должны завершиться к сентябрю 2019 года. Планируется мощение территории гранитной плиткой, озеленение, установка дополнительного освещения, лавочек и малых архитектурных форм. «В будущем мы намерены продолжить благоустройство в единой концепции по улице Кирова — до территории у диагностического центра»,— цитирует пресс-служба главу Воронежа Вадима Кстенина.

Ирина Лобанова


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