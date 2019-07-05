Бывший замглавы красноярского МВД предстанет перед судом из-за ИВС в Норильске

В Красноярске завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника краевого управления МВД, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Как писал “Ъ”, уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Александра Кузнецова было заведено в начале 2018 года. По версии следствия, в 2012 году обвиняемый подписал акт приемки выполненных работ при строительстве следственного изолятора временного содержания в Норильске на 60 мест. Общую сумму строительства оценили в более чем 200 млн руб. Силовики утверждают, что подрядчик получили эти деньги, но не выполнил оплаченных работ. Изолятор в Норильске до сих пор не построен, а ущерб не возмещен.

Александр Кузнецов родился в марте 1970 года в Красноярском крае. Службу в органах внутренних дел он начал в 1989 году обычным постовым. После окончания Красноярской школы милиции получил распределение на должность следователя. Длительное время господин Кузнецов работал в кадровых подразделениях красноярской полиции. В мае 2011 года полковника Кузнецова назначили заместителем начальника главка МВД по Красноярскому краю, спустя два года указом президента ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы.

Как сотрудник полиции попал под следствие — в материале “Ъ-Сибирь” «Полицейские обошлись без изолятора»

Илья Николаев