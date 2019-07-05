В Петербурге в воскресенье днем разведут Благовещенский мост

В Петербурге 7 июля, в День работников морского и речного флота, днем будет разведен Благовещенский мост.

Как сообщили в пресс – службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, мост будет недоступен для проезда и прохода в период с 12:15 до 13:30 по мск.

Кроме того, на время празднования перекроют движение на участке Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади и от Конногвардейского бульвара до Благовещенского моста. Ограничения для транспорта обещают снять с 13.30 по мск.