Инвестиционный форум 2020 пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля

Сроки проведения инвестиционного форума-2020 в Сочи озвучили на заседании Организационного комитета в Москве.

«Форум состоится в Главном медиацентре Олимпийского парка. Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках форума», — заместитель председателя Правительства Дмитрий Козак.

Инвестфорум дает возможность регионам показать свою инвестиционную привлекательность, предложить проекты и найти для них инвесторов.

В 2019 году на форум в Сочи прибыло более 8 тыс. делегатов из 65 стран.

Краснодарский край заключил 162 соглашения на сумму 155,3 млрд руб. Все в Сочи было заключено контрактов на общую сумму 1 трлн руб.

Елена Рыжкова