На «Иннопроме-2019» представят химическую промышленность и радиоэлектронику

В этом году на «Иннопроме» впервые в истории выставки представят радиоэлектронную и химическую промышленность, рассказали организаторы сегодня на пресс-конференции Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

По словам директора деловой программы «Иннопрома» Антона Атрашкина, впервые введенные экспозиции по радиоэлектронике и химической промышленности, а также представленной ранее легкой промышленности демонстрируются на выставке в тестовом режиме. «Если будет спрос, если будет заинтересованная аудитория, мы развиваем экспозицию отрасли. Если спроса нет — убиваем»,— пояснил он. Президент ГК «Formika» Максим Зверков обратил внимание, что новых отраслей промышленности на выставке в будущем пока не планируется.

В этом году выставка «Иннопром» пройдет в десятый раз (с 8-11 июля). Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на общей площади 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек.

Мария Деменева