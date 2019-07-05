Суд отменил решение о прекращении уголовного дела экс-главы администрации Челябинска

Свердловский областной суд в апелляционном порядке отменил решение Советского районного суда Челябинска о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело будет вновь направлено на рассмотрение в суд в новом составе, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Решение Советского районного суда обжаловал прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Ранее Челябинский областной суд отказался рассматривать дело в апелляционном порядке из-за имеющихся «препятствий» и направил в Верховный суд РФ заявление о его переносе в другой регион, поэтому решение выносил Свердловский областной суд.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте Советский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Ему был назначен штраф в размере 40 тыс. руб. В качестве причин указывалось на признание экс-чиновником вины и полную компенсацию ущерба. Дело было возбуждено по факту мошеннического хищения сотен миллионов рублей со счетов МУП «ЧКТС», однако затем статью переквалифицировали на более мягкую, снизив сумму ущерба до 10 млн руб.