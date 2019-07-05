Гендиректор «Тюменьмолоко» оштрафован за отказ предоставить документы арбитражному управляющему

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность привлечения к административной ответственности гендиректора ОАО «Тюменьмолоко» Усама Товбиева за отказ передавать арбитражному управляющему Анне Рыбниковой документы предприятия. Оштрафовать господина Товбиева потребовал прокурор Ленинского района Тюмени. Решение суда вступило в силу.

ОАО «Тюменьмолоко» было создано в 1992 году на базе одноименного молочного завода. В конце февраля 2019 года арбитраж по требованию управления ФНС Тюменской области признал ОАО «Тюменьмолоко» банкротом и ввел конкурсное производство. Было установлено, что включенная реестр требований кредиторов банкрота задолженность составляет 30,5 млн руб. При этом инвентаризация предприятия не проводилась, балансовая стоимость имущества в 2017 году равнялась 283,3 млн руб. Суд назначил конкурсным управляющим банкрота Анна Рыбникову. Она запросила у гендиректора ОАО «Тюменьмолоко» бухгалтерскую и управленческую отчетность, однако Усам Товбиев проигнорировал это требование. В результате он привлечен к административной ответственности по ст. 14.13 КоАП, штраф составил 40 тыс. руб.

В 2008 году на площадке ОАО «Тюменьмолоко» заработало еще одно юридическое лицо - ООО «Тюменьмолоко», через которое теперь ведется основная деятельность завода. Молочное предприятие входит в ARSIB Holding Group, его 100% учредителем является АО «Тюменьоблснабсбыт». В 2017 году доходы ООО «Тюменьмолоко» составили 1,8 млрд руб. (данные портала «За честный бизнес»).

По словам партнера юридической компании «Арбитраж.ру» Александра Стешенцева, закон о банкротстве обязывает руководителя должника передать арбитражному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, отражающую экономическую деятельность предприятия. Но часто руководители банкротов уклоняются от этой обязанности. «Самая частая причина – это попытка скрыть от арбитражного управляющего сведения о деятельности банкрота в преддверии возникновения признаков несостоятельности и тем самым затруднить работу управляющего по возврату выведенных активов и формированию конкурсной массы для расчетов с кредиторами»,— отметил юрист. Воздействовать на руководителя банкрота можно с помощью привлечения к административной ответственности, взыскания неустойки за непередачу документов, а также привлечения к субсидиарной ответственности по всем обязательствам банкрота.

Алексей Охлопков