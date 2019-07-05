Пришли за собственностью

Надзорное ведомство потребовало арестовать имущество экс-начальника тыла ГУ МВД по Нижегородской области Ихтияра Уразалина стоимостью около 27 млн рублей, находящееся в Астраханской области. Обращение прокуратуры будет рассмотрено 5 августа, когда рассмотрение дела продолжится.

Напомним, Уразалин обвиняется в посредничестве при передаче в следственную часть Главного следственного управления взятки в размере 30 млн рублей за прекращение уголовного дела в отношении обвиняемого в обналичивании средств гражданина. Уразалин вину отрицает и утверждает, что дело в его отношении сфабриковано при участии оперативников УФСБ.