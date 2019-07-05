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Фото: Андрей Абрамов

Пришли за собственностью

Прокуратура намерена арестовать имущество по делу Ихтияра Уразалина.

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Надзорное ведомство потребовало арестовать имущество экс-начальника тыла ГУ МВД по Нижегородской области Ихтияра Уразалина стоимостью около 27 млн рублей, находящееся в Астраханской области. Обращение прокуратуры будет рассмотрено 5 августа, когда рассмотрение дела продолжится.

Напомним, Уразалин обвиняется в посредничестве при передаче в следственную часть Главного следственного управления взятки в размере 30 млн рублей за прекращение уголовного дела в отношении обвиняемого в обналичивании средств гражданина. Уразалин вину отрицает и утверждает, что дело в его отношении сфабриковано при участии оперативников УФСБ.

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