В ДТП с двумя микроавтобусами на Ставрополье погиб один человек

В Ставропольском крае на 404 километре федеральной автодороги «Кавказ» вчера в 11:00 произошло тройное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗель», который ехал из Пятигорска в Нальчик, по невнимательности врезался в автомобиль «ВАЗ-21074», который остановился для поворота налево и пропускал встречный транспорт. Легковой автомобиль по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с другой «ГАЗелью». В результате «ГАЗель» сбила стоявшую на обочине пожилую женщину.

От полученных травм на месте аварии скончался 63-летний пассажир «ВАЗа». Госпитализация понадобилась водителю «ВАЗа» и женщине-пешеходу. Все участники ДТП – жители Кабардино-Балкарской республики. Пострадавших доставили в больницу Нальчика. Микроавтобусы в момент ДТП пассажиров не перевозили.

Дарья Голякова