В Башкирии в 2018 году ухудшилось качество атмосферного воздуха

Минэкологии Башкирии зафиксировало ухудшение качества атмосферного воздуха в регионе в 2018 году. Причиной стало увеличение вредных выбросов в атмосферу на 5% (на 44,6 тыс. т). Суммарный объем выбросов составил 884 тыс. т, из которых половину (420 тыс. т) обеспечил транспорт, другую половину (455 тыс.т) промышленность. Примерно четверть объема загрязнения воздуха в республике — 211,8 тыс. т — пришлась на Уфу, где сосредоточены нефтеперерабатывающие заводы группы «Башнефть» и другие промпроизводства. Предприятия промышленности, в том числе АПК, в 2018 году увеличили выбросы в атмосферу на 9%, отмечается в годовом экологическом докладе.

Также на рост уровня загрязненности повлияло увеличение количества автотранспорта (объем выбросов транспорта увеличился на 1,6%). Среди вредных веществ в атмосфере республики преобладают диоксид азота, формальдегид и взвешенные вещества.

На одного жителя Башкирии в 2018 году пришлось в среднем 218 кг вредных веществ в атмосфере, что на 137 кг больше, чем в среднем на жителя Татарстана, и на 39 кг больше, чем в Самарской области.

Городами с самым загрязненным воздухом (по объему выбросов на одного жителя) стали Салават (321 кг на человека), Нефтекамск (237 кг) и Октябрьский (234 кг). Уфа, по данным министерства, — на пятом месте.

Однако по плотности загрязняющих веществ на 1 га территории лидирует Стерлитамак: 5,63 т на 1 га (в среднем по республике — 62 кг на 1 га).

В Уфе 53% выбросов в атмосферу приходится на предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, 38,5% — на автомобили. При этом, отмечается в докладе, в последние годы уровень загрязненности воздуха в Уфе снижается и в целом его можно охарактеризовать как низкий.

Дарья Кучеренко