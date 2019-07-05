Международный пассажиропоток пермского аэропорта за год вырос на 20%

По итогам июня 2019 года международный аэропорт Пермь обслужил 165,5 тыс. пассажиров, что на 8% больше показателя июня 2018 года.

Как отмечают в аэропорту, на рост повлияла стабильно высокая загрузка чартерных рейсов в Турцию, Тунис и на Кипр, а также высокий интерес к Сочи, Симферополю и Анапе.

Лидером среди международных направлений стала Анталья, принявшая 15,7 тыс. туристов. В целом рост международного пассажиропотока в июне 2019 года составил 20% в сравнении с июнем 2018 года. Рост внутрироссийского пассажиропотока отмечен на уровне 4,5%.